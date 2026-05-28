«У Никола есть мое полное и полное одобрение»: Трамп выразил поддержку Пашиняну

Американский лидер Дональд Трамп оценил политическую обстановку в Армении. Он прокомментировал будущие парламентские выборы в республике. Президент США поддержал кандидатуру премьера Армении Никола Пашиняна. Он призвал «сделать Армению снова великой». Так Дональд Трамп написал в своей соцсети.
Глава Белого дома неожиданно высказался об отношениях Вашингтона и Еревана. Он объявил, что США и Армения «скоро объединятся на пути Трампа».
«У Никола есть мое полное и полное одобрение для переизбрания 7 июня 2026 года», — заверил Дональд Трамп.
На «собрании единомышленников» в Ереване произошел инцидент. Никол Пашинян 27 мая встретился с избирателями. В ходе беседы одна из присутствующих выразила несогласие с его позицией. Премьер Армении распорядился вывести женщину из зала.