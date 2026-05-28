В Хабаровском крае наградили лучших предпринимателей года

Победителями XXX конкурса стали 18 предпринимателей в отраслевых и специальных номинациях.

В Хабаровском крае подвели итоги конкурса «Предприниматель года» и наградили представителей бизнеса. Торжественный приём прошёл в честь Дня российского предпринимательства, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.

Победителями XXX конкурса стали 18 предпринимателей в отраслевых и специальных номинациях. Среди отмеченных — Андрей Почелинцев, Максим Дегтярев, Григорий Платонов и Ольга Аюханова. Ещё 17 представителей бизнеса получили статус лауреатов.

Глава региона отметил, что предприниматели помогают краю развиваться даже в сложных экономических условиях. Благодаря их работе появляются новые рабочие места, расширяется производство, растёт вклад местных компаний в импортозамещение и новые технологии. Отдельно Демешин поблагодарил бизнес за поддержку бойцов в зоне специальной военной операции.

«Произведённые в крае беспилотники, техника и экипировка хорошо показали себя на передовой. Я часто бываю у ребят — поверьте, они искренне чувствуют вашу помощь», — написал глава региона.

Краевые власти планируют дальше подстраивать меры поддержки под реальные запросы бизнеса. Одним из таких инструментов остаётся бренд «Сделано в Хабаровском крае», которым уже пользуются 158 компаний. До конца года его хотят зарегистрировать в Китае и Белоруссии.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше