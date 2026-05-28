В Казахстане стартовал прием документов в 1-й класс

К примеру, все организации образования Астаны начали 27 мая принимать документы для поступления в первый класс, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Прием осуществляется как в офлайн, так и в онлайн-формате. Об этом передает пресс-служба столичного акимата.

«Система онлайн-приема работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Для поступления в 1-й класс необходимы следующие документы:

заявление от родителя или законного представителя; медицинскую справку по форме № 065/у; паспорт здоровья ребёнка по форме № 052−2/у; две фотографии размером 3×4 см.

Прием документов завершится 31 августа.

В целом график приема документов в 1-й класс по регионам Казахстана составлен в следующем порядке:

27 мая — 31 августа: Астана, область Абай, область Жетысу, Кызылординская область, Западно-Казахстанская область; 10 июня — 31 августа: Алматы, Акмолинская область, Актюбинская область, Жамбылская область, Восточно-Казахстанская область; 18 июня — 31 августа: Алматинская область, Костанайская область, Павлодарская область, Атырауская область, Шымкент; 29 июня — 31 августа: Туркестанская область, Мангистауская область, Карагандинская область, Северо-Казахстанская область, область Улытау.

26 мая 2026 года на пресс-конференции в правительстве министр просвещения Жулдыз Сулейменова рассказала об основных изменениях в школьной программе. По ее словам, некоторых уроков станет больше.