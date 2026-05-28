Минздрав оценил потребление алкоголя в России: показатели оказались лучше ожидаемых

В 2025 году показатель потребления спиртного на душу населения оказался ниже ожидаемого. Он составил 8,06 литра этанола на человека. Ожидаемый показатель равнялся 8,4 литра, пишет ТАСС со ссылкой на данные Минздрава.
Так, потребление алкоголя в стране оказалось на 5% ниже, чем прогнозировалось. РФ удалось превзойти установленную на 2026 год цель по снижению потребления спиртного. Она составляла 8,3 литра.
Минздрав планирует сократить потребление алкоголя в стране до 7,8 литра. Такой показатель ожидается к 2030 году.
В ряде регионов России действуют ограничения на продажу спиртного. Например, строго по часам алкоголь можно купить в Вологодской области. С 1 марта ограничения действуют и в Республике Алтай. Власти региона назвали меру продуманным шагом.