К 2031 году устойчивая связь должна быть на всех федеральных трассах России

Это решение должно повысить безопасность дорожного движения и комфорт пользования такими дорогами.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Все федеральные трассы в России к 2031 году должны быть обеспечены устойчивой мобильной связью. Об этом говорится в правительственном документе, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно тексту документа, Минцифры России с участием операторов связи должны «к 2031 году реализовать мероприятия по покрытию в полном объеме устойчивой подвижной радиотелефонной связью всех участков автомобильных дорог федерального значения, обеспеченных необходимой инфраструктурой, в целях повышения безопасности дорожного движения и комфорта пользования такими дорогами».

Доклад в правительство должен предоставляться ежегодно.