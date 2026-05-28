В Хабаровске директор фирмы пойдёт под суд за неуплату 22 млн рублей таможенных платежей

В Хабаровске перед судом предстанет руководитель коммерческой организации, обвиняемый в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Сумма не поступивших в бюджет средств превысила 22 миллиона рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, 34-летнему жителю краевой столицы предъявлено обвинение по пункту «г» части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия, в период с мая 2024 года по февраль 2025 года мужчина, действуя в интересах компании, занимающейся поставкой никотиносодержащей продукции из Китая, организовал ввоз партии товаров без таможенного декларирования. Будучи директором фирмы, он попытался минимизировать затраты, проигнорировав обязательные таможенные процедуры.
В результате противоправных действий обвиняемого в государственный бюджет не поступило более 22 миллионов рублей. Эта сумма квалифицируется как особо крупный размер. В ходе расследования мужчина полностью признал вину и возместил причинённый ущерб, что может быть учтено судом как смягчающее обстоятельство.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным актом направлено в Индустриальный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает серьёзное наказание, включая лишение свободы. Транспортная прокуратура продолжает работу по выявлению и пресечению преступлений в таможенной сфере.
