В Хабаровске директор фирмы пойдёт под суд за неуплату 22 млн рублей таможенных платежей

Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, 34-летнему жителю краевой столицы предъявлено обвинение по пункту «г» части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия, в период с мая 2024 года по февраль 2025 года мужчина, действуя в интересах компании, занимающейся поставкой никотиносодержащей продукции из Китая, организовал ввоз партии товаров без таможенного декларирования. Будучи директором фирмы, он попытался минимизировать затраты, проигнорировав обязательные таможенные процедуры.