Минздрав рассказал, сколько токсичных веществ содержится в табачном дыме

С табакокурением связывают более 25 заболеваний. Среди них хронический бронхит, эмфизема, рак ротовой полости, глотки, гортани, пищевода, бронхов и легких, а также инфаркты, инсульты, бесплодие и другие нарушения здоровья. В минздраве подчеркивают, что пассивное курение тоже опасно для здоровья. Человек, находящийся рядом с курящим, также вдыхает вредные вещества из табачного дыма.