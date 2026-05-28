Минздрав рассказал, сколько токсичных веществ содержится в табачном дыме

В табачном дыме содержится более 400 токсичных веществ. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.
В составе сигаретного дыма есть вещества, которые используют в промышленности и ядах. Среди них акролеин, аммиак, ацетон, бензопирен, кадмий, мышьяк, синильная кислота, табачный деготь, угарный газ, формальдегид и другие опасные соединения. Некоторые из них раздражают легкие, повреждают дыхательные пути, влияют на сосуды и нервную систему, а также повышают риск развития онкологических заболеваний.
Специалисты отмечают, что многие люди продолжают курить даже при хронических заболеваниях. По данным анкетирования во время диспансеризации, часть пациентов лишь немного сокращает количество сигарет, но не отказывается от вредной привычки полностью.
С табакокурением связывают более 25 заболеваний. Среди них хронический бронхит, эмфизема, рак ротовой полости, глотки, гортани, пищевода, бронхов и легких, а также инфаркты, инсульты, бесплодие и другие нарушения здоровья. В минздраве подчеркивают, что пассивное курение тоже опасно для здоровья. Человек, находящийся рядом с курящим, также вдыхает вредные вещества из табачного дыма.
Медики советуют не откладывать отказ от курения и напоминают, что это один из самых эффективных способов снизить риск тяжелых заболеваний.