Жители посёлка Хабаровского края жалуются на отсутствие воды с начала мая

В Хабаровском крае прокуратура начала проверку после жалоб жителей посёлка Тулучи на коммунальную аварию. Люди утверждают, что почти месяц остаются без холодной и горячей воды, сообщили в надзорном ведомстве.
Авария на участке холодного водоснабжения произошла в мае 2026 года в посёлке Тулучи Ванинского района. По словам местных жителей, воду отключили ещё 1 мая, при этом без нормального водоснабжения остались ближайшие дома и школа.
В администрации Ванинского района сообщили, что всё это время специалисты пытались найти утечку на старом водопроводе, но определить место повреждения не удалось. Сейчас, по данным властей, в посёлке прокладывают новую ветку сети, а подачу воды планируют восстановить на следующей неделе.
Прокуратура Ванинского района проверит, как действовали ресурсоснабжающая организация и диспетчерская служба после аварии. Если нарушения подтвердятся, надзорное ведомство примет меры реагирования. Ход устранения аварии остаётся на контроле.