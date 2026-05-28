Численность «Юнармии» превысила 2 млн человек

Начальник Главного штаба движения Герой России Владислав Головин подчеркнул, что юнармейцы проходят дополнительную подготовку, осваивают военно-прикладные навыки.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Количество участников «Юнармии» превысило 2 млн человек, сообщил в интервью ТАСС начальник Главного штаба движения Герой России Владислав Головин.

«На сегодняшний день численность уже превышает 2 млн человек, личный состав постоянно пополняется. Это и те, кто уже является выпускником, те, кто поступил на военную службу, в военные вузы, в силовые ведомства, и даже принимают участие в специальной военной операции», — сказал он.

Головин рассказал, как общаясь с боевыми товарищами, которые командуют подразделениями, узнавал, что в их составе есть выпускники «Юнармии. Он подчеркнул, что участники движения проходят дополнительную подготовку, осваивают военно-прикладные навыки, которые им помогают при выполнении боевых задач. Кроме того, добавил Головин, сейчас в России существует порядка 450 “Домов Юнармии”, где ребят также обучают и оказанию первой медицинской помощи и журналистике.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.