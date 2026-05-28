В Новосибирске фирме-нарушителю на два года запретили нанимать иностранцев

В Новосибирске одной из компаний на два года запретили нанимать иностранных специалистов.

Источник: МК в Новосибирске

Управление по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области провело анализ данных за 2025 год, чтобы проверить, как местные работодатели соблюдают законодательство при найме иностранных специалистов.

В ходе проверки сотрудники полиции изучили информацию о доходах, уплаченных налогах и условиях труда, предоставляемых иностранным гражданам. В результате у ряда компаний были выявлены нарушения.

За несоблюдение правил, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», одной из организаций на два года запретили привлекать к работе иностранных специалистов.

В настоящее время в отношении ещё двух работодателей ведутся дополнительные проверки для установления всех обстоятельств дела.