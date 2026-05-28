В Новосибирске фирме-нарушителю на два года запретили нанимать иностранцев

Управление по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области провело анализ данных за 2025 год, чтобы проверить, как местные работодатели соблюдают законодательство при найме иностранных специалистов.
В ходе проверки сотрудники полиции изучили информацию о доходах, уплаченных налогах и условиях труда, предоставляемых иностранным гражданам. В результате у ряда компаний были выявлены нарушения.
За несоблюдение правил, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», одной из организаций на два года запретили привлекать к работе иностранных специалистов.
В настоящее время в отношении ещё двух работодателей ведутся дополнительные проверки для установления всех обстоятельств дела.