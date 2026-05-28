В Гидрометцентре рассказали, какой шанс столкнуться с шаровой молнией

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Шаровые молнии в основном возникают летом и зависят от гроз, но это явление очень редкое, и шансов с ним столкнуться крайне мало. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Это летнее явление возникает, когда много гроз. И теоретическая вероятность встречи [с наступлением лета] возрастает. Но она возрастает от нуля до 0,01%», — сказала Макарова.
Она подчеркнула, что явление это очень редкое и малоизученное, статистика встреч с ним слишком низкая. Ученые пытались воспроизвести шаровые молнии, но их старания не увенчались успехом. Однако точно известно, что такие молнии возникают в грозу, когда очень высокая напряженность электрического поля. Грозы случаются в теплое время года, потому и возникновение шаровой молнии наиболее вероятно летом, и прежде всего это бывает за пределами города.
Макарова отметила, что опасность, которую могут нести шаровые молнии, неоспорима. Ученый, который первым начал их описывать, погиб от такой молнии. Другие люди также неоднократно сталкивались с последствиями, находя у себя в загородных домах повреждения от шаровой молнии.