В Гидрометцентре рассказали, какой шанс столкнуться с шаровой молнией

Она подчеркнула, что явление это очень редкое и малоизученное, статистика встреч с ним слишком низкая. Ученые пытались воспроизвести шаровые молнии, но их старания не увенчались успехом. Однако точно известно, что такие молнии возникают в грозу, когда очень высокая напряженность электрического поля. Грозы случаются в теплое время года, потому и возникновение шаровой молнии наиболее вероятно летом, и прежде всего это бывает за пределами города.