31 мая на стадионе «Динамо» Владивостока пройдёт фестиваль «Город детства»

Во Владивостоке 31 мая на стадионе «Динамо» пройдёт большой семейный фестиваль «Город детства», посвящённый Дню защиты детей. Юным гостям праздника обещают 3 тысячи бесплатных порций мороженого и призы для самых активных участников. Об этом сообщила администрация города.
Праздник устроят под открытым небом на зелёной лужайке стадиона. С 12:00 до 17:00 здесь будет работать множество тематических площадок для детей разных возрастов, а также их родителей. Пресс-служба мэрии уточнила, что вход на фестиваль свободный. По словам организаторов, основная задача — дать семьям возможность провести день вместе и при этом занять детей играми, спортом и творчеством.
На «Динамо» подготовят зоны с мастер‑классами по рисованию и лепке, спортивные эстафеты, подвижные игры и семейные конкурсы. Для самых маленьких предусмотрены особые старты. Соревнования «Ползунки» и «Бегунки» проведут в двух возрастных группах.
В течение дня на стадионе будут выступать детские творческие коллективы и школьные театры. Ближе к финалу покажут гала‑концерт победителей краевого смотра‑конкурса «Надежда. Вдохновение. Талант». Представители оргкомитета фестиваля сообщили, что важным событием станет церемония вручения знака «Золотая лира — 2026». Этой наградой отметят наиболее ярких участников музыкальных и художественных проектов.
Администрация Владивостока также информирует, что партнёры фестиваля подготовили для детей 3 тысячи порций бесплатного мороженого. Сладкие призы будут выдавать в течение всего дня тем, кто участвует в конкурсах и проходит игровые маршруты. Приморская фабрика «Урса» заявила, что представит на празднике новую детскую линейку своей продукции. В неё входят виноградный пломбир с хрустящими шариками и мороженое со вкусом жевательной резинки «Бабл Гам».
Представители мэрии подчеркнули, что «Город детства» задуман как краевой фестиваль и открыт для семей не только из Владивостока, но и для всех гостей города. Формат большого семейного праздника с бесплатным входом и насыщенной программой уже несколько лет пользуется устойчивым интересом.
«Уверен, что праздник подарит гостям много улыбок, ярких впечатлений и хорошего настроения», — сказал первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко.