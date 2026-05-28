Омский «Авангард» подпишет контракт с лучшим снайпером КХЛ Ливо

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Сопин в интервью каналу «Роман с хоккеем» подтвердил, что клуб подпишет контракт с канадским форвардом Джошем Ливо. В регулярном чемпионате КХЛ сезона 2025/26 32-летний игрок стал лучшим снайпером и бомбардиром «Трактора», набрав 65 очков (26+39) в 62 матчах. В Кубке Гагарина у него 3+1 в пяти играх.
Сопин отметил, что официальный переход будет оформлен с начала июня, чтобы соблюсти регламент и избежать вопросов по действующему контракту Ливо.
«Это игрок высокого уровня, который при определённых настройках может играть и в плей-офф. Он уже выигрывал АХЛ и выступал с Лажуа, Потуральски и Пономарёвым. Такой хоккеист точно своё последнее слово не сказал», — сказал Сопин.
По его словам, Ливо установил рекорд КХЛ в прошлом сезоне и пользовался большой поддержкой болельщиков. В клубе уверены, что игрок внесёт значительный вклад в команду, несмотря на возможные риски, связанные с адаптацией к новой атмосфере и тренеру.