Вратарь Дамир Шаймарданов остаётся в хабаровском «Амуре» ещё на один сезон

Новый сезон станет для Шаймарданова уже третьим в составе хабаровской команды. В КХЛ за «Амур» он дебютировал в сезоне 2024/2025, когда провёл 16 матчей регулярного чемпионата, одержал три победы и оформил один «сухарь». По данным клуба, тогда он отразил 91,8 процента бросков при коэффициенте надёжности 2,98.