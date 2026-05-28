Вратарь Дамир Шаймарданов остаётся в хабаровском «Амуре» ещё на один сезон

В Хабаровске хоккейный клуб «Амур» сохранил вратаря Дамира Шаймарданова. Голкипер подписал однолетний двусторонний контракт, сообщает MAX-канал «Территория Тигров».
Новый сезон станет для Шаймарданова уже третьим в составе хабаровской команды. В КХЛ за «Амур» он дебютировал в сезоне 2024/2025, когда провёл 16 матчей регулярного чемпионата, одержал три победы и оформил один «сухарь». По данным клуба, тогда он отразил 91,8 процента бросков при коэффициенте надёжности 2,98.
В текущем сезоне вратарь также получил внушительную игровую практику. На его счету 12 матчей, две победы, 284 отражённых броска и 90,7 процента сэйвов. Коэффициент надёжности составил 3,39, следует из статистики на сайте «Амура».
Всего за два сезона в КХЛ Шаймарданов сыграл за хабаровчан 28 матчей. Общий процент отражённых бросков у него держится на уровне 91,4, что для молодого вратаря выглядит крепкой заявкой на дальнейшую борьбу за место в составе.
Двусторонний контракт позволит клубу гибко использовать голкипера в системе «Амура». Для хабаровской команды это важное сохранение глубины во вратарской линии перед новым сезоном, где Шаймарданов уже подходит не новичком, а игроком с опытом матчей КХЛ.