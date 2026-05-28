Елена Зеленская грубо нарушила протокол на официальной встрече

Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена, появившись на деловой официальной встрече с фитнес-браслетом, грубо нарушила протокол. Об этом сообщила эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева.
Первая леди Украины провела официальную встречу с одним из международных партнеров своего благотворительного фонда. Журналисты увидели на ее руке фитнес-браслет, примерная стоимость которого составляет 20 тысяч рублей.
Эксперт отметила, что Зеленская надела аксессуар, который совершенно не соответствует строгому дресс-коду таких мероприятий. Для официальных выходов часы должны быть классическими, а данное событие по своему статусу предполагало наиболее консервативный формат одежды, уточнила она.
— Для официальных важных событий предусмотрен дресс-код Business Best, и там отступлений от правил быть не может. Это довольно серьезное нарушение, — высказалась Богачева в беседе с изданием Aif.ru.
13 мая сообщалось, что один из домов в элитном кооперативе «Династия» под Киевом предназначался для Елены Зеленской. По данным РИА Новости, он строился в качестве компенсации в связи с предстоящим разводом.