Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подрядчика осудили за обрушение школьной пристройки в Приморье

Зданию нанесен ущерб на 26 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Артеме суд вынес приговор генеральному директору компании-подрядчика. Из-за нарушения строителями правил безопасности обрушилась пристройка школы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Контракт на капитальный ремонт образовательного учреждения заключили в 2024 году. Летом 2025 года руководитель фирмы продолжил земляные работы с использованием тяжелой техники прямо возле стен. Фундамент оказался полностью оголен на всю глубину залегания — на 2,5 метра. Грунт пополз в вырытую траншею, что привело к обрушению части здания. Ущерб превысил 26 миллионов рублей. Свою вину подрядчик так и не признал.

«Произошло оползание основания и фундамента в сторону траншеи, что явилось причиной обрушения части здания», — рассказали в пресс-службе судов Приморского края.

Судебное разбирательство завершилось 28 мая. Мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Ему назначили наказание в виде одного года ограничения свободы. Кроме того, ему на год запретили заниматься деятельностью, связанной с проведением земляных работ.