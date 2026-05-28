Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае сегодня закрыт до вечера

Рейсы 419/420 за 24 мая (также пассажиры рейса 419 за 25 мая) и 401/402 за 26 мая из Хабаровска в Охотск и обратно перенесены на 29 мая. Вылет из краевого центра запланирован на завтра: рейса 419 за 24, 25 мая — в 08:30, рейса 401 за 26 мая — в 09:20. Сведения о времени вылета рейсов 419/420 за 27 мая, 401/402 за 27, 28 мая предоставят 29 мая в 10:10.