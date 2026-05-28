В Красноярске запустят автобусы до нового Шинного кладбища

В Красноярске до нового Шинного кладбища запустят автобусы. Как сообщил глава города Сергей Верещагин в социальных сетях, параллельно власти продолжают решать задачу строительства полноценной дороги.
«Дал поручение на Троицу, 30 и 31 мая, запустить тестовые автобусы. Они будут курсировать с 9:00 до 15:00 от старого кладбища до нового», — пишет мэр.
Уже с 10 июня автобусы будут ходить по средам и в выходные с интервалом 30 минут. Время работы — с 9.00 до 15.00. Не исключено, что администрация будет корректировать график.
Напомним, что вопрос транспортной доступности объекта прозвучал на прямой линии с губернатором Михаилом Котюковым накануне, 27 мая.
В течение полутора часов глава региона отвечал на самые волнующие вопросы жителей.