Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поводов для ареста имущества уехавших из страны россиян станет больше

Уехавших из России могут лишить имущества за оскорбление родины и отрицание победы над нацизмом.

Государственная Дума приняла закон, который расширяет перечень оснований для ареста имущества россиян, находящихся за границей и совершающих правонарушения против страны. Раньше таких оснований было всего два, теперь их стало 15, пишет телеканал Саратов 24 со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Ранее арестовать имущество можно было у иностранных агентов, нарушающих свои обязательства, или работников нежелательных организаций. Новый закон значительно расширяет применение таких мер.

В список добавили призывы к нарушению территориальной целостности России, требования ввести санкции против страны, дискредитацию Вооруженных Сил, отрицание решающей роли советского народа в победе над нацистской Германией, пропаганду нацистской символики, а также производство и распространение экстремистских материалов.

Мера необходима для наказания тех, кто уклоняется от исполнения решения суда, скрываясь в других странах. Володин подчеркнул, что те, кто совершает действия против России, ее суверенитета и безопасности, будут отвечать по всей строгости закона.

Фото на главной: magnific.com.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.