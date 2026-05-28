Поводов для ареста имущества уехавших из страны россиян станет больше

Государственная Дума приняла закон, который расширяет перечень оснований для ареста имущества россиян, находящихся за границей и совершающих правонарушения против страны. Раньше таких оснований было всего два, теперь их стало 15, пишет телеканал Саратов 24 со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Ранее арестовать имущество можно было у иностранных агентов, нарушающих свои обязательства, или работников нежелательных организаций. Новый закон значительно расширяет применение таких мер.
В список добавили призывы к нарушению территориальной целостности России, требования ввести санкции против страны, дискредитацию Вооруженных Сил, отрицание решающей роли советского народа в победе над нацистской Германией, пропаганду нацистской символики, а также производство и распространение экстремистских материалов.
Мера необходима для наказания тех, кто уклоняется от исполнения решения суда, скрываясь в других странах. Володин подчеркнул, что те, кто совершает действия против России, ее суверенитета и безопасности, будут отвечать по всей строгости закона.
