США перехватили иранские беспилотники: Тегеран якобы пытался ударить по торговому судну

Как утверждают американские СМИ, силы США ликвидировали четыре иранских дрона. Беспилотники якобы пытались ударить по торговому судну. Об этом проинформировал корреспондент портала Axios Барак Равид в соцсети Х.
Он сообщил, что американские военные в ответ ударили по установке для запуска дронов на территории Ирана. По данным корреспондента, Тегеран в ходе якобы атаки на судно США применил беспилотники-камикадзе.
«Военные США сбили эти дроны и нанесли удар по еще одной установке для запуска дронов на земле до того, как она осуществила запуск», — утверждает Барак Равид.
Агентство Reuters заявило, что под американским огнем оказался военный объект на территории Ирана. О раненых и жертвах ничего не сообщается. По данным агентства, США нанесли удары по объекту в исламской республике из-за «угрозы» своим силам.