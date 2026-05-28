23 бункера старых покрышек вывезли из Октябрьского района Новосибирска

В Октябрьском районе Новосибирска прошла экологическая акция по сбору отработанных автомобильных покрышек. На территории района было размещено 23 специальных бункера, куда можно было принести ненужную авторезину для последующей цивилизованной утилизации. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник: Мэрия Новосибирска

Как отметил глава администрации Октябрьского района Яков Чагин, одна из проблем города — несанкционированное автомобильных покрышек. Мероприятие прошло в рамках субботника, организованного по поручению мэра Максима Кудрявцева.

Для сбора покрышек были выбраны 23 наиболее проблемные точки района. Бункеры установили по таким адресам, как улица Лазурная, улица Федосеева, улица Толстого, улица Кошурникова и на других участках. Информацию о том, куда именно можно принести отработанные шины, заблаговременно распространили среди предприятий и управляющих компаний, чтобы охватить максимальное число участников.

Дальнейшая судьба собранных покрышек также продумана. По достигнутой договоренности с компанией «Татнефть» весь объем собранной авторезины будет передан ей для последующей утилизации.

Проводить подобные акции планируют постоянно.