Шекспира поселили в 90-е: Театр молодежи готовит новый спектакль

Накануне показов, 27 мая, в театре состоялась пресс-конференция и предпремьерный показ фрагмента постановки. Как отметили в театре, зрители увидят культовую классику Шекспира в совершенно новой, неожиданной интерпретации.
В новой версии вечной истории любви аристократические кланы Вероны превратились в две враждующие группировки из 1990-х, делящие сферы влияния. Главные герои, Рома и Женя, встречаются на шумной дискотеке. Их вспыхнувшее чувство становится попыткой построить чистый мир посреди глобального «ремонта» страны и человеческих душ.
Особое место в постановке занимает пластика. История рассказывается преимущественно через язык тела, где каждый танец заменяет собой монолог. Идея выросла из успешного эскиза на фестивале «Погружение», который был восторженно принят критиками и зрителями.
«Это танцы на тему вечной повести, которой нет печальнее на свете. История любви тех, у кого “сердце работает, как новый мотор”. Это гимн для всех, кто, несмотря на непримиримую вражду, хочет любить, быть счастливыми и танцевать», — отметил режиссер Павел Макаров.
Отвечая на вопросы журналистов о причинах переноса действия в 90-е годы и возможном следовании модному тренду, Павел Макаров подчеркнул, что театр сознательно избегает идеализации того времени.
«Романтизации никакой нет. Время было достаточно жестокое. В Шекспире мы сталкиваемся с тем, что решение вопросов очень кровавое, а отношение к человеческой жизни поверхностное. Это очень близко к реалиям переломных 90-х, когда одна страна разрушилась, а другая только начинала строиться. Сейчас создалась необходимая временная дистанция, чтобы мы могли отстраниться и отрефлексировать этот сложный период», — добавил он.
Премьерные показы спектакля «Ромео и Джульетта. 90-е» пройдут на сцене Театра молодежи 30 и 31 мая в 18:30.