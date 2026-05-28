В Новосибирске спишут долги по местным налогам семьям погибших бойцов СВО

Новосибирские депутаты приняли решение списать долги по налогам семьям бойцов СВО.

Источник: Сиб.фм

Двадцать седьмого мая на заседании Совета депутатов Новосибирска был принят законопроект, который станет дополнительной мерой поддержки для семей военнослужащих. Документ позволяет признавать безнадёжными к взысканию и списывать местные налоговые долги (недоимки и пени) с граждан, погибших при выполнении задач в зоне специальной военной операции.

Инициатива, разработанная на основе Налогового кодекса РФ и согласованная с Федеральной налоговой службой, была внесена по предложению городской прокуратуры. Как пояснил руководитель департамента финансов мэрии Александр Веселков, эта мера не окажет существенного влияния на доходы городской казны.

Депутаты рассмотрели и одобрили законопроект в двух чтениях, проголосовав за него единогласно.