В Новосибирске спишут долги по местным налогам семьям погибших бойцов СВО

Двадцать седьмого мая на заседании Совета депутатов Новосибирска был принят законопроект, который станет дополнительной мерой поддержки для семей военнослужащих. Документ позволяет признавать безнадёжными к взысканию и списывать местные налоговые долги (недоимки и пени) с граждан, погибших при выполнении задач в зоне специальной военной операции.