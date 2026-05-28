В Новосибирске спишут долги по местным налогам семьям погибших бойцов СВО

Двадцать седьмого мая на заседании Совета депутатов Новосибирска был принят законопроект, который станет дополнительной мерой поддержки для семей военнослужащих. Документ позволяет признавать безнадёжными к взысканию и списывать местные налоговые долги (недоимки и пени) с граждан, погибших при выполнении задач в зоне специальной военной операции.
Инициатива, разработанная на основе Налогового кодекса РФ и согласованная с Федеральной налоговой службой, была внесена по предложению городской прокуратуры. Как пояснил руководитель департамента финансов мэрии Александр Веселков, эта мера не окажет существенного влияния на доходы городской казны.
Депутаты рассмотрели и одобрили законопроект в двух чтениях, проголосовав за него единогласно.