Без тахографа и техосмотра: десятки водителей грузовиков оштрафовали в Приморье

Профилактическое мероприятие «Грузовик» завершилось в Приморье, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«В ходе очередного профилактического мероприятия полицейским проверено 158 транспортных средств, к административной ответственности привлечены 75 водителей, 4 должностных и 1 юридическое лицо», — говорится в сообщении.
Основное внимание уделялось соблюдению требований безопасности: правил перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов, режима труда и отдыха водителей, технического состояния автомобилей, а также наличию всех необходимых документов — включая путевые листы с отметками медработника и механика.
Отмечается, что наиболее частыми нарушениями стали эксплуатация транспорта без прохождения техосмотра и отсутствие тахографа.
