Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Без тахографа и техосмотра: десятки водителей грузовиков оштрафовали в Приморье

В ходе рейда «Грузовик» инспекторы выявили нарушения у каждого второго проверенного автомобиля.

Источник: PrimaMedia.ru

Профилактическое мероприятие «Грузовик» завершилось в Приморье, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«В ходе очередного профилактического мероприятия полицейским проверено 158 транспортных средств, к административной ответственности привлечены 75 водителей, 4 должностных и 1 юридическое лицо», — говорится в сообщении.

Основное внимание уделялось соблюдению требований безопасности: правил перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов, режима труда и отдыха водителей, технического состояния автомобилей, а также наличию всех необходимых документов — включая путевые листы с отметками медработника и механика.

Отмечается, что наиболее частыми нарушениями стали эксплуатация транспорта без прохождения техосмотра и отсутствие тахографа.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что сотрудники ГАИ Приморья провели профилактический рейд, направленный на снижение числа ДТП с участием пешеходов.