Роспотребнадзор вынес предупреждение «Суши-маркет» за вывеску на английском

Управление Роспотребнадзора по Омской области проверило точку быстрого питания Onigiri Go! в ТЦ «Континент». Ведомство выявило нарушение: на вывеске магазина указано название только на иностранном языке, что противоречит требованиям Закона РФ «О защите прав потребителей».
«При проведении осмотра установлено, что наименование магазина, предназначенное для публичного ознакомления потребителей, выполнено на иностранном языке», — говорится в отчёте ведомства. Латиница допускается только как часть текста, зарегистрированного в качестве товарного знака.
Товарный знак ONIGIRI GO подала на регистрацию компания ООО «Айти-Фуд» в январе 2025 года. Компания также является лицензиаром брендов «Суши-маркет» и «Лаваш». По оценке «СуперОмска», концессию на «Суши-маркет» оформили около 52 предпринимателей и компаний, на «Лаваш» — 29 лицензиатов.
Чистая прибыль «Айти-Фуд» по итогам 2025 года составила более 348 млн рублей при выручке около 597 млн рублей. Среднесписочная численность сотрудников на конец года — 74 человека.