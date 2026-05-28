Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае запрещена продажа минеральной воды «Джермук»

Информация, которая указана на этикетке, не соответствует действительности.

Источник: Хабаровский край сегодня

Роспотребнадзор ввел временно приостановил ввоз и продажу в России всех партий минеральной воды «Джермук», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Ведомство уточняет, что с 22 мая 2026 года Минеральная природная лечебно-столовая питьевая газированная вода «Джермук» изготовитель ЗАО «Джермук Групп» запрещена к реализации, так как она не соответствует информации, которая указана на маркировке.

В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната — иона, хлоридов и сульфатов. Введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции может привести к неэффективному лечению и даже ухудшению здоровья.

Роспотребнадзор направил соответствующие уведомления в Евразийскую экономическую комиссию, уполномоченные органы государств — членов Евразийского экономического союза. Также были проинформированы Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).