В Хабаровском крае запрещена продажа минеральной воды «Джермук»

Роспотребнадзор ввел временно приостановил ввоз и продажу в России всех партий минеральной воды «Джермук», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ведомство уточняет, что с 22 мая 2026 года Минеральная природная лечебно-столовая питьевая газированная вода «Джермук» изготовитель ЗАО «Джермук Групп» запрещена к реализации, так как она не соответствует информации, которая указана на маркировке.
В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната — иона, хлоридов и сульфатов. Введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции может привести к неэффективному лечению и даже ухудшению здоровья.
Роспотребнадзор направил соответствующие уведомления в Евразийскую экономическую комиссию, уполномоченные органы государств — членов Евразийского экономического союза. Также были проинформированы Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).