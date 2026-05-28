В Хабаровском крае запрещена продажа минеральной воды «Джермук»

Ведомство уточняет, что с 22 мая 2026 года Минеральная природная лечебно-столовая питьевая газированная вода «Джермук» изготовитель ЗАО «Джермук Групп» запрещена к реализации, так как она не соответствует информации, которая указана на маркировке.