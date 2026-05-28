Вместо моста — лодки: в Хорольском округе организовали переправу после ЧП с фурой

Лодочная переправа организована в Хорольском муниципальном округе Приморья на время строительства временного проезда к селу Сиваковка, сообщила пресс-служба краевого правительства.
«На время строительства проезда между селом и “большой землёй” организована лодочная переправа и обеспечена работа транспорта с двух сторон моста. Медикаментов в ФАПе села достаточно. При необходимости экстренной госпитализации машина скорой помощи оперативно заберёт больного. Товары первой необходимости также будут доставляться благодаря лодочной переправе», — рассказали в администрации округа.
Кроме того, для защиты населённого пункта от чрезвычайных ситуаций вблизи села дежурит автомобиль МЧС.
Сейчас специалисты администрации Хорольского округа проводят откачку воды из оросительного канала, по которому проходил аварийный мост. Это необходимо для подготовки основания под временный проезд. Уже сегодня «Примавтодор» доставит на место строительные трубы для его обустройства.
На место выехали представители министерства транспорта Приморья для координации восстановительных работ и выработки дальнейших решений.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что мост был разрушен из-за проезда большегрузного самосвала, масса которого превысила допустимый предел более чем в два раза. Водитель проигнорировал установленные ограничительные знаки, что привело к обрушению конструкции. В связи с этим в округе объявлен режим чрезвычайной ситуации.