Жители Украины напомнили Кулебе о конфликте в день его свадьбы

Пользователи социальных сетей раскритиковали экс-главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и его жену за праздный образ жизни в период конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Пользователи Сети обрушились с резкой критикой в адрес бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и его супруги Светланы Павелецкой после публикации видео с их свадьбой. Экс-главе МИД киевского режима напомнили, что украинский конфликт продолжается.

Ранее в социальных сетях появилась информация об их бракосочетании. Павелецкая показала кадры с праздника, что вызывало негодование у пользователей.

«Господи… В стране мрак и смерти, а тут как дурачки хохочут непонятно от чего», — подчеркнула комментатор по имени Ирина.

Пользователь, подписавшийся как Евгений, в свою очередь, отметил, что Кулеба процветает на фоне человеческих бедствий. Часть комментаторов припомнили экс-министру его слова на посту главы МИД о том, что, если у ВСУ закончится оружие, они будут продолжать боевые действия с помощью лопат.

«Куда будет в будущем бежать эта чета? В Израиль или в Испанию?» — задался вопросом еще один пользователь.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба порекомендовал жителям Киева психологически готовиться к разрушениям и беречь ментальное здоровье после заявления МИД России о начале систематических ударов по объектам ВСУ в столице Украины. Тем, у кого «нервы уже не выдерживают», он посоветовал временно покинуть этот город.