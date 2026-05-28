В СВО принимают участие более 12 тыс. выходцев из «Юнармии»

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Более 12 тыс. выпускников «Юнармия» принимают участие в специальной военной операции, сообщил в интервью ТАСС начальник Главного штаба движения Герой России Владислав Головин.
«Количество ребят, принимающих участие в специальной военной операции, переваливает за 12 тыс. Множество государственных наград, есть и кавалеры орденов Мужества, и в наших рядах сейчас семь Героев России, чем мы очень гордимся», — сказал он.
Головин подчеркнул, что воспитательный процесс в движении строится на примере выпускников «Юнармии», которые выполняют задачи СВО. Так, юнармейцам всегда ставят в пример Героя России Илью Каркавина, который на момент присуждения ему звания, был самым молодым по году рождения героем.
