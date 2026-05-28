Роза Рымбаева собрала семью на юбилейном концерте

Со слов очевидцев и многочисленных Instagram-публикаций Али Окапова, юбилейный вечер стал одним из главных музыкальных событий для поклонников легендарной певицы. Творческую компанию Розе Куанышевне составили старший сын Мади с супругой Акерке Буркитбай и младший Мади.
На этом дети любимицы казахстанской публики не ограничились и преподнесли ей и поклонникам своей мамы очередной семейный сюрприз. На сцене с детской импровизацией выступил единственный внук певицы Зеин, который удостоился своей порции аплодисментов. Со слов звездной бабушки, это был его дебют на большой сцене.
В финале концерта Роза Рымбаева обратилась к публике, поблагодарив ее за любовь и признание на протяжении всего творческого пути.
