В Хабаровске водитель срезал 60 метров медного кабеля с крыши и сдал в металлолом

Жители дома в Хабаровске остались без связи из-за кражи кабеля на 39 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске полицейские раскрыли кражу медного кабеля с крыши многоквартирного дома. Ущерб составил порядка 39 тысяч рублей, а подозреваемым оказался ранее судимый житель Индустриального района. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, в полицию обратился специалист компании связи. Он рассказал, что в организацию стали массово поступать жалобы от жильцов дома по переулку Краснодарскому. Сотрудники провайдера выехали на место и обнаружили, что дверь, ведущая на крышу, не заперта, а проходивший по кровле медный кабель вырезан. Длина похищенного отрезка составила 60 метров. Представители компании оценили ущерб в сумму порядка 39 тысяч рублей.

По подозрению в совершении хищения сотрудники отдела полиции № 6 УМВД России по городу Хабаровску задержали 30-летнего жителя Индустриального района. При проверке выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В его послужном списке — кража денег с банковской карты, ДТП с пострадавшими и управление автомобилем в состоянии опьянения.

Фигурант, работающий водителем в коммерческой компании, не стал отрицать вину. Он пояснил, что проник на крышу дома, срезал кабель, а затем обжёг его, чтобы снять изоляцию. Оголённые медные провода злоумышленник сдал в пункт приёма металлолома за 23 тысячи рублей. Вырученные деньги он успел потратить на личные нужды.

Во время обыска по месту проживания задержанного полицейские в счёт погашения ущерба изъяли принадлежащий ему смартфон. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

