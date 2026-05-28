В Хабаровске водитель срезал 60 метров медного кабеля с крыши и сдал в металлолом

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, в полицию обратился специалист компании связи. Он рассказал, что в организацию стали массово поступать жалобы от жильцов дома по переулку Краснодарскому. Сотрудники провайдера выехали на место и обнаружили, что дверь, ведущая на крышу, не заперта, а проходивший по кровле медный кабель вырезан. Длина похищенного отрезка составила 60 метров. Представители компании оценили ущерб в сумму порядка 39 тысяч рублей.