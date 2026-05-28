Владивостокцы просят полицию задержать хулигана, обстреливающего прохожих картошкой из окна

Утверждается, что житель дома № 16 по улице Шилкинской систематически кидает из окна крупные картофелины в прохожих и животных. Заявитель столкнулся с таким поведением дважды: 13 мая и 27 мая. В цель дебоширу попасть не удалось, но «снаряд» пролетал в считанных сантиметрах от лица прохожих.
По словам местного жителя, хулиган поджидает моменты, когда на улице почти нет людей, и целится в одиночных прохожих. Во дворе нет камер наблюдения, поэтому вычислить, в какой квартире проживает нарушитель, пока не удалось.
Судя по силе удара, бросать картошкой может не ребёнок или подросток, а взрослый человек. Заявитель опасается, что хулиган может нанести серьёзную травму кому-нибудь, а попадание в собаку может оказаться для питомца смертельным.