Военные США нанесли удар по судну в Тихом океане

Военные Соединённых Штатов атаковали судно, якобы участвующее в наркотрафике в Тихом океане, сообщает Южное командование Пентагона.

Источник: Аргументы и факты

В результате удара погибли два человека.

«По указанию командующего SOUTHCOM генерала Фрэнсиса Донована, объединённая оперативная группа “Южное копьё” нанесла летальный кинетический удар по судну, эксплуатируемому террористическими организациями… В ходе удара были убиты двое наркотеррористов мужского пола», — говорится в сообщении Южного командования ВС США в соцсети X*.

Напомним, в декабре президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США не исключают варианта нанесения ударов по странам, участвующим в производстве наркотиков.

По информации CNN, в 2025 году военные США ликвидировали у побережья Латинской Америки более 20 катеров, объясняя свои действия борьбой с наркоторговлей. При этом жертвами атак стали около 90 человек.

В апреле военные Соединённых Штатов атаковали несколько катеров, якобы участвующих в наркотрафике в Тихом океане. По данным Пентагона, погибли несколько человек.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

