Мошенники в ЗАТО Фокино лишили пенсионерку жилья ценой 2 млн рублей

Фокинский городской суд Приморского края избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 39-летнего мужчины — фигуранта уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью в ЗАТО Фокино. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю.
Второй фигурант дела — 41-летняя женщина, действовавшая с мужчиной в составе организованной группы, — пока находится на свободе, вопрос об избрании ей меры пресечения находится в стадии решения. Полицейские задержали обоих подозреваемых при силовой поддержке Росгвардии по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере.
Следователем МО МВД России по ЗАТО Фокино возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, повлекшее лишение гражданина права на жилое помещение».
В ходе расследования установлено, что злоумышленники предложили 76-летней местной жительнице обменять её квартиру на другое жилое помещение. После переезда пенсионерки выяснилось, что якобы переданная ей квартира на самом деле куплена тем самым мужчиной, который и предложил переезд. Впоследствии женщину переселили во другую квартиру, но и она также оказалась продана тому же гражданину без согласия пенсионерки.
В результате противоправных действий потерпевшая лишилась жилья, а причинённый ей материальный ущерб составил около 2 миллионов рублей.
По местам жительства и регистрации фигурантов уголовного дела проведены обыски, в ходе которых полицейские изъяли денежные средства, банковские карты, документы, имеющие значение для следствия, а также четыре дорогостоящих автомобиля, принадлежащих подозреваемым.
Установлено, что мужчина в настоящее время также является обвиняемым по другому уголовному делу, возбужденному по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Расследование дела продолжается.