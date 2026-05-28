Мошенники в ЗАТО Фокино лишили пенсионерку жилья ценой 2 млн рублей

В ходе расследования установлено, что злоумышленники предложили 76-летней местной жительнице обменять её квартиру на другое жилое помещение. После переезда пенсионерки выяснилось, что якобы переданная ей квартира на самом деле куплена тем самым мужчиной, который и предложил переезд. Впоследствии женщину переселили во другую квартиру, но и она также оказалась продана тому же гражданину без согласия пенсионерки.