Хабаровский судостроительный после трёхлетнего простоя приступил к первым заказам

Хабаровский судостроительный завод перешл в краевую собственность и после трёхлетнего перерыва приступил к выполнению первых заказов. Корабелы уже возводят два дебаркадера — плавучих пристани для судов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.