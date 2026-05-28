Хабаровский судостроительный после трёхлетнего простоя приступил к первым заказам

Источник: Комсомольская правда

Хабаровский судостроительный завод перешл в краевую собственность и после трёхлетнего перерыва приступил к выполнению первых заказов. Корабелы уже возводят два дебаркадера — плавучих пристани для судов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Новый собственник в лице краевого правительства прорабатывает размещение на ХСЗ новых заказов. В планах контракты на строительство гражданских судов. Спасти предприятие удалось после вмешательства губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Он принял решение не допустить закрытие завода, забрать его в краевую собственность и сохранить коллектив.