Синоптик рассказал, когда в Москву придет тепло

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Тепло вернется в Москву с приходом календарного лета, и в первой пятидневке июня температура воздуха достигнет 20−25 градусов тепла, рассказал в беседе с РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Пока по тем прогностическим материалам, которые есть, жары мы не будем ожидать. Будем ожидать просто теплую погоду, потому что температура с первого числа начнет быстро повышаться и в первой пятидневке (июня — ред.) достигнет плюс 20 — плюс 25 градусов», — сказал Шувалов.
Синоптик подчеркнул, что жарой назвать такую погоду сложно — это, скорее, более комфортная температура.