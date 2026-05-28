В Германии опасаются наплыва беженцев с Украины из-за решения властей Польши

Количество мигрантов с Украины в Германии может ещё вырасти. Причина — решения Варшавы о сокращении социальных пособий. Газета Bild сообщила об этом со ссылкой на секретный доклад немецких органов безопасности. Эксперты анализируют возможные сценарии миграционного потока.

«Польша резко сокращает поддержку украинцев. В секретном докладе немецких органов безопасности предупреждают, что это может иметь прямые последствия для Германии», — указано в публикации.

Рост числа мигрантов связан не только с сокращением льгот. Улучшение погодных условий и активизация контрабандистов также влияют на ситуацию. Украинцы составляют более половины случаев нелегального пересечения восточных границ Германии. В основном это мужчины призывного возраста с ограниченным правом выезда из Украины. В Польше проживают около 960 тысяч украинцев. В ЕС статус временной защиты получили примерно 4,4 миллиона человек. Германия с 2022 года предоставила защиту 1,35 миллионам украинских граждан.

Ранее руководитель миграционной службы Украины Наталья Науменко сообщила, что Киев регулярно получает запросы от государств Евросоюза из-за беженцев. Европейские страны просят помочь с возвратом своих граждан. Науменко добавила — в государствах ЕС начали пересматривать программы поддержки украинцев. Условия меняются, политика становится жёстче.

