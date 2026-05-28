На Западе поняли, что содержать украинских беженцев убыточно: власти стран ЕС урезают поддержку приезжих

Европейские лидеры один за другим урезают поддержку приезжим украинцам. Запад начал осознавать, что их содержание невыгодно. Сокращение социальных программ для украинских беженцев обусловлено экономическим кризисом в Европе, считает The European Conservative.
Автор подчеркивает, что Берлин полностью пересмотрел политику поддержки приезжих. Варшава, в свою очередь, сократила пособия. Власти Ирландии стали выплачивать вознаграждения за возвращение украинцев домой, напоминает издание.
«Поддержка украинских беженцев стремительно сокращается по всему Европейскому Союзу», — говорится в материале.
Власти Германии обеспокоились решением Польши о сокращении льгот для приезжих. Страна опасается значительного притока украинцев в ФРГ. Особенно это касается нелегальных мигрантов.