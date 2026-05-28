Хабаровск отметит 168-летие трёхдневными гуляниями

В этом году Хабаровск отметит 168-летие — празднования и гуляния запланированы чуть ли не в каждом уголке города. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», за три дня, с 29 по 31 мая, в краевой столице пройдут десятки ярких и незабываемых событий.
Начало: 29 мая.
Первый день торжественной эстафеты традиционно сопровождают официальные мероприятия. Жители и гости Хабаровска смогут принять участие в церемонии возложения цветов к памятникам исторических личностей, важных для развития города. В их числе — Яков Дьяченко, граф Муравьев-Амурский и Ерофей Хабаров.
В тот же день в Городском дворце культуры пройдет торжественное собрание, на котором вручат регалии Почетного гражданина Хабаровска, премии имени Якова Дьяченко и почетные дипломы мэра города «За заслуги перед городом». Здесь же вечером состоится праздничный концерт, посвященный Дню города.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало, что 29 мая также пройдут фестивали «Северное сияние» и «Кировский день».
Продолжение: 30 мая.
Второй день ознаменуется масштабными и громкими фестивалями. Самым главным станет традиционный «Счастливый Хабаровск», который развернется по всей улице Муравьева-Амурского. Начало мероприятию положит выступление участников Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» в 14:30.
В 17:00 также в рамках «Амурских волн» в Хабаровской краевой филармонии запланирован концерт Дальневосточного академического симфонического оркестра. Программа «В ритмах танца. От классики — к киномузыке» пройдет под руководством дирижера, заслуженного артиста России Сергея Дурыгинина.
С 18:00 и до глубокой ночи на Комсомольской площади будут выступать популярные танцевальные и музыкальные группы Хабаровска с произведениями в самых разных жанрах.
Помимо этого, на 30 мая запланирована концертная программа «Хабаровск. От сердца к культуре». На летней эстраде «Ракушка» выступят танцевальные коллективы от проекта «Жить по-новому». Для любителей танцев будет отдельное мероприятие — флешмоб.
Также на площадке парка имени Муравьева-Амурского развернут мини-ярмарку «28 петель». Желающие смогут поддержать рукодельниц, которые вяжут игрушки и одежду из гипоаллергенных материалов для перинатальных центров и приютов. Кроме того, для гостей мероприятия подготовят VR-стенд от клуба «Матрикс» и различные мастер-классы, где научат кропотливому ручному труду.
Окончание: 31 мая.
Последний, но от этого не менее важный день празднований Хабаровск начнет в 12:00 на Городских прудах с концерта «Этот город самый лучший на Земле».
В 13:00 запланирована акция «Поющая площадь», о которой мы ранее писали. На Комсомольской площади выступят профессиональные и любительские хоровые коллективы Хабаровского края.
Продолжится День рождения краевой столицы марш-парадом участников все того же фестиваля «Амурские волны». Мероприятие стартует в 16:00 с улицы Муравьева-Амурского. Завершение выступления пройдет на площади имени Ленина.
Уже в 17:00 на исторический спектакль «Залив счастья. Адмирал Невельский» приглашает Хабаровский краевой театр драмы. Постановку посвятили исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому.
В администрации краевой столицы отметили, что праздничные программы и мероприятия по случаю 168-й годовщины со дня основания Хабаровска пройдут на сценах всех районов города.