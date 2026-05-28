Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В якутской тайге собрали 3,5 тонны обломков ракеты «Союз»

В Якутске спасатели собрали и увезли обломки ракеты-носителя «Союз 2−1б».

В Якутске спасатели собрали и увезли обломки ракеты-носителя, запущенной еще в декабре 2025 года. Речь идет о фрагментах «Союз 2−1б», сообщает «КП — Якутия».

Специалисты региональной Службы спасения работали вместе с экологами и местной администрацией. Они десантировались в местах падения, готовили площадки для вертолета, распиливали крупные куски на части и грузили их на борт. По словам старшего группы спасателей Павла Алексеева, общая масса вывезенных обломков составила 3,5 тонны.

Пробы, отобранные экологами в районах падения, в пределах нормы и не угрожают природе. Сейчас фрагменты ракеты доставили в Вилюйск и поместили в специальные контейнеры. Оттуда их отправят обратно на космодром «Восточный» для утилизации и изучения.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.