В якутской тайге собрали 3,5 тонны обломков ракеты «Союз»

В Якутске спасатели собрали и увезли обломки ракеты-носителя, запущенной еще в декабре 2025 года. Речь идет о фрагментах «Союз 2−1б», сообщает «КП — Якутия».
Специалисты региональной Службы спасения работали вместе с экологами и местной администрацией. Они десантировались в местах падения, готовили площадки для вертолета, распиливали крупные куски на части и грузили их на борт. По словам старшего группы спасателей Павла Алексеева, общая масса вывезенных обломков составила 3,5 тонны.
Пробы, отобранные экологами в районах падения, в пределах нормы и не угрожают природе. Сейчас фрагменты ракеты доставили в Вилюйск и поместили в специальные контейнеры. Оттуда их отправят обратно на космодром «Восточный» для утилизации и изучения.
