Глава ФПБК Бородин сообщил, что Орбакайте имеет связи с масонами

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что певица Кристина Орбакайте имеет связи с масонами.
Поводом стало ее фото, на которой он заметил «всевидящее око», которое прикрывало глаз артистки. Этот символ часто ассоциируется с масонством.
Бородин связал это с местом жительства звезды в Калифорнии, где находится Богемская роща — закрытый клуб, который десятилетиями посещают семьи Бушей, Никсонов и Рокфеллеров.
— Я не исключаю, что если за Максимом Галкиным* уже присматривает ЦРУ, то Орбакайте как наследницу певицы Аллы Пугачевой взяли в оборот эти самые представители теневого истеблишмента, — написал он в Telegram-канале.
Защита воронежской пенсионерки Анастасии Никифоровны обратилась в Верховный суд РФ после того, как низшие инстанции отказались принять ее иск к Алле Пугачевой. Пожилая женщина подала заявление, где просит признать некорректными высказывания певицы на острые политические и общественные темы, сделанные в интервью в сентябре 2025 года. Она требует взыскать с артистки 15 миллионов рублей в качестве компенсации, с намерением перевести эти средства в фонд «Защитники Отечества».
Юрист Иван Соловьев отметил, что иски к Пугачевой неоднократно возвращались. Он пояснил, что есть ряд технических оснований, позволяющих судам длительное время не принимать подобные заявления, особенно если они носят «скандальный» характер.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.