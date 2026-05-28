Глава ФПБК Бородин сообщил, что Орбакайте имеет связи с масонами

Защита воронежской пенсионерки Анастасии Никифоровны обратилась в Верховный суд РФ после того, как низшие инстанции отказались принять ее иск к Алле Пугачевой. Пожилая женщина подала заявление, где просит признать некорректными высказывания певицы на острые политические и общественные темы, сделанные в интервью в сентябре 2025 года. Она требует взыскать с артистки 15 миллионов рублей в качестве компенсации, с намерением перевести эти средства в фонд «Защитники Отечества».