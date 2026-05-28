Новосибирец продает пластинку с автографом Валерия Леонтьева за 50 тысяч рублей

В Новосибирске на одном из популярных сайтов объявлений выставили на продажу редкую виниловую пластинку с автографом известного певца Валерия Леонтьева. Владелец оценил коллекционный предмет в 50 тысяч рублей.
По словам продавца, подпись исполнителя находится на обложке винилового диска. Сама пластинка, которую выпустила всесоюзная фирма «Мелодия» в 1980 году, сохранилась в хорошем состоянии. Но автор объявления отмечает, что возможны небольшие поверхностные царапины.
На пластинке записали две музыкальные композиции. На первой стороне представлена песня «Ненаглядная сторона», а на второй стороне записан трек «Бреду по желтым склонам».