В РАН заявили, что Россия и четыре участника БРИКС работают над сетью телескопов

«Каждая из стран выделит небольшой телескоп, который у нее есть — мы отдали свой кисловодский телескоп диаметром 60 см. Они будут работать как единая система по единой программе участвующих стран БРИКС. Вот в этом направлении сейчас и идем. Это в первую очередь Китай и ЮАР, а также Индия и Эфиопия», — сказал он.
На данный момент проект проходит подготовительные этапы, в том числе, специалисты определяют мест установки телескопов. Кроме того, с Россией и ЮАР обсуждается размещение китайских телескопов. «Здесь идут подготовительные моменты, то есть подготовка документов и инфраструктуры, подписание соглашений, выбор места наблюдения и финансирование, чтобы запустить работу», — добавил Сачков.
Ранее поддержку также получил проект, в рамках которого участники организации построили бы на своих территориях телескопы диаметров около одного метра, которые затем объединились бы в сеть с одной научной программой. Однако в дальнейшем проект не получил развития, добавил директор ИНАСАН.