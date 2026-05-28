Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РАН заявили, что Россия и четыре участника БРИКС работают над сетью телескопов

В разработке участвуют Индия, Китай, ЮАР и Эфиопия, сообщил директор Института астрономии Михаил Сачков.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россия вместе с еще четырьмя странами-участницами БРИКС — Индией, Китаем, ЮАР и Эфиопией — работает над созданием совместной сети телескопов. Об этом сообщил ТАСС директор Института астрономии РАН (ИНАСАН) Михаил Сачков.

«Каждая из стран выделит небольшой телескоп, который у нее есть — мы отдали свой кисловодский телескоп диаметром 60 см. Они будут работать как единая система по единой программе участвующих стран БРИКС. Вот в этом направлении сейчас и идем. Это в первую очередь Китай и ЮАР, а также Индия и Эфиопия», — сказал он.

На данный момент проект проходит подготовительные этапы, в том числе, специалисты определяют мест установки телескопов. Кроме того, с Россией и ЮАР обсуждается размещение китайских телескопов. «Здесь идут подготовительные моменты, то есть подготовка документов и инфраструктуры, подписание соглашений, выбор места наблюдения и финансирование, чтобы запустить работу», — добавил Сачков.

Ранее поддержку также получил проект, в рамках которого участники организации построили бы на своих территориях телескопы диаметров около одного метра, которые затем объединились бы в сеть с одной научной программой. Однако в дальнейшем проект не получил развития, добавил директор ИНАСАН.