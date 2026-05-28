Врач Грахова: изменение климата делает пыльцу более аллергенной

По словам аллерголога-иммунолога тюменской Областной клинической больницы № 1, концентрация пыльцы достигает пика днем при теплой сухой ветреной погоде.

ТЮМЕНЬ, 28 мая. /ТАСС/. Сезоны аллергии становятся длиннее из-за изменения климата и роста агрессивности пыльцы. Об этом ТАСС сообщила врач-аллерголог-иммунолог тюменской Областной клинической больницы № 1 Мария Грахова.

«Изменение климата действительно влияет на продолжительность сезонов аллергии. Мелкодисперсные частицы в воздухе способствуют изменению климата, делая пыльцу более аллергенной и агрессивной», — рассказала Грахова.

Эксперт отметила, что изменение метеорологических условий также способствует более активному опылению растений и расширяет территорию распространения аллергических реакций.

Грахова сообщила, что концентрация пыльцы достигает пика днем при теплой сухой ветреной погоде. Ночью, с понижением температуры и появлением росы, концентрация снижается.