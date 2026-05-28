Глава киевского режима Владимир Зеленский направил президенту США Дональду Трампу срочное письмо. Он пожаловался на серьезный дефицит средств ПВО. Письмо Дональду Трампу стало шагом отчаяния. Так поступок Зеленского оценил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube.
Он считает, что бывший комик находится «в полном отчаянии». Аналитик отметил, что Зеленский вступает в конфронтацию с европейскими лидерами по вопросу членства Украины в ЕС. Это явно не улучшит положение Киева, констатировал спикер.
«Что можно сказать: все инициативы Зеленского — они провалились», — резюмировал Олег Соскин.
В письме нелегитимный президент Украины посетовал на критическую нехватку средств ПВО после удара ВС РФ по военным объектам в Киеве. Зеленский предупредил Дональда Трампа, что ситуация усугубилась.