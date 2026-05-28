В Хабаровском крае пройдёт большой фестиваль для детей и подростков

Самая крупная площадка развернётся 7 июня в Хабаровске на набережной в районе колеса обозрения. С 10:00 до 19:00 там будут работать шесть тематических зон с мастер-классами, спортивными активностями, выставками и встречами с представителями вузов. Вход для жителей и гостей города будет свободным.