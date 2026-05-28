В Хабаровском крае пройдёт большой фестиваль для детей и подростков

В Хабаровском крае с 30 мая по 7 июня во всех муниципальных районах пройдёт «Фестиваль Движения Первых». Он соберёт больше пяти тысяч участников, сообщили в комитете по делам молодёжи правительства края.
Праздник детства и юности организуют в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети». Главная тема фестиваля — единство народов России, уважение к традициям и общие ценности. На площадках также откроют летнюю оздоровительную кампанию и вручат паспорта участникам проекта «Мы — граждане России!».
Самая крупная площадка развернётся 7 июня в Хабаровске на набережной в районе колеса обозрения. С 10:00 до 19:00 там будут работать шесть тематических зон с мастер-классами, спортивными активностями, выставками и встречами с представителями вузов. Вход для жителей и гостей города будет свободным.
На главной сцене в течение дня выступят творческие коллективы Хабаровска, пройдут интерактивные программы и розыгрыши. Завершит фестивальный день концерт хабаровской группы Up’рель, который станет финальным музыкальным акцентом большой городской программы.
Помогать на площадках будут волонтёры. Они встретят гостей, подскажут маршруты, поработают на информационных стойках, поддержат творческие коллективы и помогут организаторам с подготовкой пространства. Регистрация участников фестиваля открыта до 7 июня на сайте Движения Первых, а добровольцев — до 4 июня.