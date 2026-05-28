«Авито»: 76% россиян считают, что работать по специальности нужно во время учебы

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. 76% россиян полагают, что работать по специальности стоит начинать уже в период обучения. Чаще всего такого мнения придерживаются представители старших поколений: 85% в возрасте 55−64 лет и 86% — 65 лет и старше. Такие данные получили эксперты «Авито Работы» по итогам опроса 10 тыс. респондентов, результаты которого есть в распоряжении ТАСС.
«Отдельно стоит вопрос о том, когда начинать карьеру. Большинство (76%) россиян считают, что работать по специальности нужно уже во время учебы. Причем чаще такого мнения придерживаются представители старших поколений в возрасте 45−54 лет (82%), 55−64 лет (85%) и 65+ лет (86%)», — говорится в сообщении.
Главным фактором выбора профессии, по мнению 21% опрошенных, являются финансовые перспективы. Востребованность и перспективность специальности назвали 11%. Лишь 5% респондентов ориентируются на престиж профессии и столько же — на стабильность.