Университеты России и Китая открыли совместный институт в сфере ИИ

НОВОСИБИРСК, 28 мая. /ТАСС/. Новосибирский государственный университет (НГУ) и Цзянсийский педагогический университет открыли совместный институт математики и искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующая заявка о создании нового образовательного учреждения была одобрена Министерством образования КНР, сообщили ТАСС в пресс-службе НГУ.
«Совместный проект получил название Новосибирский институт математики и искусственного интеллекта. Первый набор студентов состоится уже в 2026−27 учебном году. В составе нового института будет три направления подготовки бакалавриата — прикладная математика и информатика, информатика и вычислительная техника, мехатроника и робототехника», — рассказали в новосибирском вузе.
Планируется, что плановая численность набора на первый курс по каждому направлению составит 120 человек, общий набор — 360 человек. Всего на всех четырех курсах данного института будут обучаться 1 440 студентов. «Подготовка в новом институте будет строиться по схеме “3+1”: три года студенты учатся в Китае, четвертый год — в НГУ. В течение первых трех лет не менее 30% учебной нагрузки будет осуществляться преподавателями НГУ, которые будут выезжать в Цзянсийский педагогический университет. По окончании обучения студенты, успешно выполнившие требования университетов, получат дипломы как китайского, так и российского университетов», — добавили в пресс-службе.
Как отметил директор совместного российско-китайского института Михаил Лаврентьев, НГУ широко известен в Китае благодаря высокому уровню образования в сфере математики и информационных технологий. «У нас есть опыт обучения китайских студентов на наших образовательных программах, например, в магистратуре “Искусственный интеллект и Data Science”, и отзывы самые положительные. Новый институт позволит нам значительно увеличить число китайских студентов, которые будут приезжать в НГУ и знакомиться с инфраструктурой Академгородка. В Китае стремительно развиваются такие сферы, как ИТ и искусственный интеллект. Поэтому для нас это также возможность обменяться опытом с китайскими коллегами», — добавил он.