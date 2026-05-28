Гонорар певца Мота достиг восьми миллионов рублей за выступление

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Гонорар певца Мота (Матвея Мельникова) за частное выступление достиг отметки в 8 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в ивент-агентстве.

По данным агентства, в сумму гонорара не входят расходы на технический и бытовой райдер артиста, которые оплачиваются заказчиком отдельно.

В компании уточнили, что при оплате выступления по безналичному расчету к стоимости добавляется еще 23% от суммы гонорара. Эти средства идут на покрытие налоговых расходов с предполагаемого дохода артиста.

Также представители певца бронируют дату выступления только после внесения предоплаты в размере 50% от общей стоимости концерта.

По словам собеседника агентства, спрос на выступления артиста значительно вырос после того, как в соцсетях «завирусился» танец с платками под трек «Как к себе домой». В начале 2026 года песня неожиданно стала популярной в интернете: пользователи по всему миру начали снимать танцевальный тренд под этот трек, используя полотенца и платки.

Мот — российский певец и автор песен, бывший участник лейбла Black Star. Широкую известность артист получил благодаря хитам «Капкан», «Сопрано», «Август — это ты» и другим композициям.