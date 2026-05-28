В России начали производство уникальной линзы, заменяющей хрусталик глаза

Минздрав России сообщил о начале выпуска уникальной линзы «Ясень», имеющей разные модификации и позволяющей заменять хрусталик глаза.

Источник: Аргументы и факты

Производство отечественной интраокулярной линзы «Ясень», которая заменяет работу хрусталика глаза у людей с катарактой, началось в России, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

Отмечается, что её установка позволяет пациентам отказаться от очков. Также обращается внимание, что лица, у которых катаракта сочетается с возрастной дальнозоркостью, с помощью этой линзы могут фокусироваться глаза на разных расстояниях.

Для пациентов с другими глазными болезнями разработаны специальные модификации «Ясеня». Так, торический вариант линзы дополнительно корректирует астигматизм и обеспечивает высокую остроту зрения.

В ведомстве подчеркнули, что «Ясень» превосходит по качеству стандартные монофокальные модели. В Минздраве добавили, что серийный выпуск этой линзы высокотехнологичную офтальмохирургическую помощь более доступной для населения.

Кроме того, это должно укрепить технологический суверенитет России в области офтальмологии.

Напомним, в феврале сообщалось, что врачи провели сложную офтальмологическую операцию и вернули зрение жительнице Хабаровского края. При этом указывалось, что пациентке 111 лет.