В России начали производство уникальной линзы, заменяющей хрусталик глаза

Производство отечественной интраокулярной линзы «Ясень», которая заменяет работу хрусталика глаза у людей с катарактой, началось в России, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.
Отмечается, что её установка позволяет пациентам отказаться от очков. Также обращается внимание, что лица, у которых катаракта сочетается с возрастной дальнозоркостью, с помощью этой линзы могут фокусироваться глаза на разных расстояниях.
Для пациентов с другими глазными болезнями разработаны специальные модификации «Ясеня». Так, торический вариант линзы дополнительно корректирует астигматизм и обеспечивает высокую остроту зрения.
В ведомстве подчеркнули, что «Ясень» превосходит по качеству стандартные монофокальные модели. В Минздраве добавили, что серийный выпуск этой линзы высокотехнологичную офтальмохирургическую помощь более доступной для населения.
Кроме того, это должно укрепить технологический суверенитет России в области офтальмологии.
Напомним, в феврале сообщалось, что врачи провели сложную офтальмологическую операцию и вернули зрение жительнице Хабаровского края. При этом указывалось, что пациентке 111 лет.